Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir

Yapılan son satış piyasaları altüst etti. Oyun dünyası bu satışla çalkalanıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Electronic Arts, 55 milyar dolarlık anlaşma ile Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. Yapılan anlaşma sonrası binlerce çalışanın kariyeri tehlikeye girdi.

Son Güncelleme:
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyun piyasası bu anlaşmayla çalkalanıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık dev bir satın alma anlaşmasıyla Arabistan’a satıldı.

DEV ŞİRKET RESMEN SATILDI

Yapılan anlaşma oyun dünyasında depreme neden oldu. EA’nın köklü stüdyolarından BioWare, söylentilere göre sürecin en çok etkilenecek birimi olabilir. Insider Gaming’in aktardığı bilgilere göre, stüdyo çalışanları şimdiden belirsizlikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir - Resim : 1
Dev şirket Arabistan'a satıldı

BİNLERCE ÇALIŞAN TEDİRGİN

Anlaşma sonrası tedirginliğini dile getiren bir çalışan “Dragon Age döneminde yaşadıklarımızı hatırlayın. Eğer o zaman zor bir süreçse, şimdi bazı arkadaşlarımızın neler düşündüğünü tahmin edebilirsiniz” sözleriyle endişeyi özetledi. Bir diğer çalışan ise, “Bize işimizin bittiği söylenene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu en sağlıklı yaşam tarzı değil ama maaşlarımız yatmaya devam ettiği sürece kimse çekip gitmeyecek” dedi.

EA’nın yeni sahiplerinin nasıl bir strateji izleyeceği, yalnızca BioWare değil, tüm oyun dünyası için kritik bir soru haline geldi. Zira böylesine büyük bir devralma, oyun sektöründe güç dengelerini kökten değiştirebilir.

Ekmeğe Zam GeldiEkmeğe Zam GeldiEkonomi
16 Milyon Emekliye Ömür Boyu Bedava! İşte Aranan Şartlar16 Milyon Emekliye Ömür Boyu Bedava! İşte Aranan ŞartlarGüncel
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksekO İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şirket Çalışan
Son Güncelleme:
Ekmeğe Zam Geldi Ekmeğe Zam Geldi
SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Değişiyor: Esnafa Erken Emeklilik mi Geliyor? AKP Grup Başkanı Abdullah Güler Açıkladı Esnafa Erken Emeklilik mi Geliyor?
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir Dev Şirket Arabistan'a Satıldı! Çalışanlar Diken Üstünde
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı