Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir

Oyun piyasası bu anlaşmayla çalkalanıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık dev bir satın alma anlaşmasıyla Arabistan’a satıldı.

DEV ŞİRKET RESMEN SATILDI

Yapılan anlaşma oyun dünyasında depreme neden oldu. EA’nın köklü stüdyolarından BioWare, söylentilere göre sürecin en çok etkilenecek birimi olabilir. Insider Gaming’in aktardığı bilgilere göre, stüdyo çalışanları şimdiden belirsizlikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Dev şirket Arabistan'a satıldı

BİNLERCE ÇALIŞAN TEDİRGİN

Anlaşma sonrası tedirginliğini dile getiren bir çalışan “Dragon Age döneminde yaşadıklarımızı hatırlayın. Eğer o zaman zor bir süreçse, şimdi bazı arkadaşlarımızın neler düşündüğünü tahmin edebilirsiniz” sözleriyle endişeyi özetledi. Bir diğer çalışan ise, “Bize işimizin bittiği söylenene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu en sağlıklı yaşam tarzı değil ama maaşlarımız yatmaya devam ettiği sürece kimse çekip gitmeyecek” dedi.

EA’nın yeni sahiplerinin nasıl bir strateji izleyeceği, yalnızca BioWare değil, tüm oyun dünyası için kritik bir soru haline geldi. Zira böylesine büyük bir devralma, oyun sektöründe güç dengelerini kökten değiştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi