SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Değişiyor: Esnafa Erken Emeklilik mi Geliyor? AKP Grup Başkanı Abdullah Güler Açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ile Bağ-Kur prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Esnaflar için prim gününün 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi gündemde; detaylar bütçe görüşmelerinde netleşecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde önemli bir düzenleme sinyali verdi. Güler'in açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur prim gün sayıları arasındaki farkın giderilmesi için teknik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda, esnaf ve Bağ-Kur'lular için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi masada yer alıyor. Değişiklik, özellikle esnaflara erken emeklilik imkanı sağlayarak, emeklilik yaşını ve süresini etkileyecek.

DETAYLAR BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BELLİ OLACAK

Çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Düzenlemenin bütçe etkileri ve emeklilik sisteminin kapasitesi detaylı analiz ediliyor. Etkinlik tarihi ve kesin detaylar bütçe görüşmelerinde belli olacak. Güler, sürecin teknik hazırlık aşamasında olduğunu ve henüz yasal teklif aşamasına gelmediğini vurguladı.

Esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenleme yolda

DOĞUM İZNİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aynı zamanda, kamuda çalışan kadınlar için doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Aile ve kadın dernekleriyle istişareler yapılıyor. Bu düzenleme, emekliliğe erişimi kolaylaştırarak milyonlarca sigortalıyı etkileyecek potansiyele sahip.

