Ev Kadınlarına Erken Emeklilikte Son Viraj! SGK Uzmanı Açıkladı: 2027 Sonunda Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili sonunda bir adım atıldı. Seçim vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemesinde sona gelindi. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, çalışmaların 2028 yılını beklemeden, 2027'nin son çeyreğinde tamamlanarak yürürlüğe konmasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini belirtti.

Karakaş, düzenlemenin hayata geçirilmesindeki gecikmenin temel sebepleri olarak, hükümetin yüksek enflasyonla mücadele sürecine öncelik vermesini ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe dengeleri üzerindeki etkilerini gösterdi.

10 MİLYON KADINA ERKEN EMEKLİLİK FIRTSATI! PRİM VE YAŞ İNDİRİMİ SAĞLANACAK

Karakaş'ın analizine göre, kendi çalışması nedeniyle emekliliği bulunmayan ve geçici kayıt dışı çalışanlar da dahil olmak üzere, bu yeni düzenlemeden 10 milyona yakın kadın faydalanacak. Erken emeklilik, iki temel mekanizmayla sağlanacak: prim desteği ve yıpranma hakkı.

1. Prim Desteğiyle Maliyet Azalıyor: Ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri aylık prim miktarının bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Karakaş'ın hesaplamasına göre, bugün itibarıyla SGK’ya ödenmesi gereken aylık asgari primin 2.774 TL’si devlet tarafından karşılanacak. Bu, kadınlara yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını sürdürme avantajı sağlayacak.

2. Çocuk Sayısına Göre Yıpranma Hakkı: Kadınlara çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60, yüzde 90 gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Bu yıpranma hakkı, iki yönlü fayda sağlayacak:

İlave Prim Günü: Prim gün sayıları artırılarak daha fazla prim elde etmeleri sağlanacak (Örneğin 3 çocuklu bir anneye 10 yıl prim ödemesine karşılık ilave prim günü sayılabilecek).

Kadınlara erken emeklilik fırsatı

Erken Yaşta Emeklilik: İlk sigorta başlangıcı ve ödenen prime göre yaştan indirim yapılarak, normal şartlarda 58 yaşında emekli olması gereken bir kadının 3 yaş daha erken, yani 55 yaşında emekli olması mümkün hale gelebilecek.

Karakaş, düzenlemenin, esnaf ve serbest meslek sahiplerine (Bağ-Kur) uygulanan 7200 prim günü düzenlemesiyle birlikte sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliği gidereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi