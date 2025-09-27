Tehlikeyi Görmüyorlar! Korku Duygusunu Kaybedenler Nasıl Yaşıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir uçaktan atlayıp, hiçbir şey hissetmediğinizi hayal edin. Adrenalin yükselmesi yok ve nabzınız hızlanmıyor bile. Jordy Cernik'in gerçeği bu. İngiliz Cernik, Cushing's Sendromu'nun yaşattığı kaygı bozukluğu nedeniyle böbrek üstü bezlerini aldırdı. Cushing's Sendromu böbrek üstü bezleri bir stres hormonu olan kortizolu fazla ürettiğinde ortaya çıkan ve nadir görülen bir hastalık. Tedavi biraz fazla işledi. Jordy artık kaygılanmıyordu ama bir şeyler ters gidiyordu. 2012'de Disneyland'a bindiği gezide bir lunapark treninde hiç korkmadığını fark etti. Daha sonra bir uçaktan atladı, Newcastle'daki Tyne Köprüsü üzerinden çelik halatla geçti. Hiçbirinde nabzında en ufak bir yükselme olmadı. Cernik'in yaşadıkları nadir görülüyor ama sadece ona da özgü değil.

YALNIZCA 400 KİŞİDE BULUNUYOR

Dünyada yalnızca 400 kişide görülen 'Urbach-Wiethe' hastalığı korkuyu tamamen siliyor. ABD’de 'SM' kod adıyla bilinen bir kadın, 40 yıldır bilim insanları tarafından inceleniyor. Korku filmleri, perili evler, yılanlar, örümcekler… Hiçbiri onda en ufak bir ürperti yaratmıyor. Bilim insanları bunun sırrını biliyor: Beynin korku merkezi olan amigdala. Normalde amigdala tehlikeyi görür, vücudu alarma geçirir. Ama hasar gördüğünde savaş-kaç mekanizması tamamen susuyor.

SM, uçaktan atlamasına rağmen hastalığı nedeniyle herhangi bir korku hissetmedi.

ŞAŞIRTAN DETAY

Ama işin garip yanı şu: Bu insanlar dış tehditlere tepkisizken, iç tehditlerde panik yapabiliyor. Deneylerde karbondioksit soluduklarında hayatlarında ilk kez yoğun korku yaşadılar. Yani korku aslında tek bir merkezden değil, farklı beyin yollarından yönetiliyor. Bilim insanlarına göre bu durum riskli. Çünkü korkusunu kaybeden insanlar tehlikeli durumları algılayamıyor, kişisel sınırları fark etmiyor. Bu yüzden sık sık silahlı saldırı ya da bıçaklı tehditlerle karşılaşıyorlar. Korku, milyonlarca yıldır hayatta kalmamızı sağlayan en temel içgüdü. Onun sayesinde yılandan uzak duruyor, ateşe dokunmuyoruz. Ama modern dünyada korku bazen fazla çalışıyor; kaygı bozuklukları ve stresin kökeni de bu.

Kaynak: BBC