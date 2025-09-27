Muğla’da Su Deposu Kazısında Tarih Fışkırdı!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde su deposu için yapılan kazı sırasında 6 mezar bulundu. Mezarların içinden çıkan tarihi objelerin, dönemin günlük yaşamı ve kültürel yapısına ışık tutabileceği belirtildi.

Muğla’da Su Deposu Kazısında Tarih Fışkırdı!
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yürütülen sıradan bir altyapı çalışması, tarihin kapılarını araladı. Su deposu inşaatı için yapılan kazıda, yerin yaklaşık 6 metre altında 6 mezar ve döneme ait tarihi objeler bulundu. Menteşe’nin Muslihittin Mahallesi’nde belediye ekiplerinin yürüttüğü kazı sırasında ulaşılan mezarların 10x12 metrelik bir alana yayıldığı, her birinin ortalama 2,5 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Muğla’da Su Deposu Kazısında Tarih Fışkırdı! - Resim : 1
Tarihi keşiften sonra kazı çalışması durduruldu. (DHA

ARAŞTIRMALARA YÖN VEREBİLİR

Beklenmedik keşfin ardından belediye ekipleri kazıyı durdurarak alanı güvenlik altına aldı. Muğla Müzesi uzmanları ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri bölgeye giderek detaylı incelemelere başladı. Bu keşfin, Muğla’nın binlerce yıllık tarihine dair yeni bilgiler sunabileceği ve bölgedeki arkeolojik araştırmalara yön verebileceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

