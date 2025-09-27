Para, Aile, Ev İşleri, Kıskançlık Değil! Çiftlerin En Büyük Kavga Nedeni Ortaya Çıktı! İlk Sıradaki Sebep Şaşırttı

Para, ev işleri ya da aile derken asıl neden bambaşka çıktı. Psikolog Mark Travers’ın araştırmasına göre çiftlerin en çok kavga etmesine yol açan sebep sandığınızdan çok daha basit.

İlişkilerde tartışmalar kaçınılmaz olsa da, bu kavgaların en çok hangi nedenlerle çıktığı uzun süredir merak edilen bir konu. Amerikalı psikolog Mark Travers, Forbes için kaleme aldığı yazısında 2022’de gerçekleştirilen bir YouGov anketinin verilerini analiz ederek çiftlerin en sık kavga ettiği 5 nedeni sıraladı. Herkesin aklına ilk olarak para, ev işleri ya da aile meseleleri gelse de, listenin zirvesinde çok daha basit ama güçlü bir sebep yer aldı.

KAVGALARIN GÖRÜNMEYEN TETİKLEYİCİSİ

Travers’a göre, çiftler arasında tartışmaların en sık tetikleyicisi kullanılan ses tonu oluyor. Dostça bir tonlama yapıcı bir diyaloğa kapı aralarken, alaycı ya da sert bir tonlama en masum şikâyeti bile doğrudan kavgaya dönüştürebiliyor.

İŞTE ÇİFTLERİN EN ÇOK TARTIŞTIĞI 5 NEDEN

Psikolog Travers’ın analizine göre ilişkilerdeki en yaygın kavga sebepleri şöyle sıralandı:

5. Aile: Ebeveynlerle yaşanan sorunlar ya da çocuk yetiştirme konusunda farklı bakış açıları.

4. Ev işleri: Kimin hangi işi üstleneceği meselesi hala en büyük anlaşmazlık kaynaklarından biri.

3. İletişim tarzı: Tartışmalar çoğu zaman asıl konudan sapıp partnerlerin birbirine nasıl konuştuğuna dönüşüyor.

2. Para: Finansal konular, çoğu kez özgürlük, güvenlik ve sosyal statü gibi daha derin endişelerin yansıması oluyor.

1. Ses tonu: Çiftler arasında tartışmaların en sık nedeni olarak öne çıkıyor.

Travers, “Psikologların ilgilendiği şey kavgaların olup olmaması değil, hangi konuların bu kadar yoğun duygulara yol açtığıdır” diyerek ilişkilerdeki iletişim tarzının önemine dikkat çekti.

