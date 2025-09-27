Uzmanlar Uyardı! Öğrencilerin Sağlığını Tehdit Eden Yeni Tehlike Yayılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden önemli bir uyarı geldi. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerinde odaklanma amacıyla kullanılan uyarıcı ilaçların kötüye kullanımında ciddi artış yaşandığını açıkladı.

“HASTALIK YOKKEN İLAÇ ALMAK ZARARLI”

Öğrencilerin yoğun ders ve sınav temposu nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığını belirten Erdoğan, bazı gençlerin çözümü uyarıcı ilaçlarda aradığını söyledi. Ancak bu ilaçların yalnızca teşhis konulan hastalara verilmesi gerektiğinin altını çizen uzman, “Başınız ağrımadan ağrı kesici almazsınız. Aynı şekilde hastalık yokken uyarıcı ilaç kullanmak da mantıksızdır. Yapılan araştırmalara göre gençler arasında bu ilaçların kötüye kullanım oranı yüzde 30’lara dayandı” dedi.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ VAR

Yanlış kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Erdoğan, uzun süreli kullanımda şizofreni benzeri tablolar, tansiyon yüksekliği ve farklı komplikasyonların ortaya çıkabileceğini söyledi. “Hastalık yokken alınan her ilaç kişiye zarar verir” uyarısında bulundu.

“İLAÇ DEĞİL, ORTAM DÜZENLEMESİ GEREK”

Odaklanma sorunlarının en büyük nedenlerinden birinin sosyal medya ve teknoloji olduğuna işaret eden Erdoğan, “Çalışma masasında sürekli telefon bulundurmak dikkati dağıtıyor. İlaç yerine ders çalışma ortamını düzenlemek ve rehberlik desteği almak çok daha faydalı” diye konuştu.

KARABORSA TEHLİKESİNE DİKKAT

Bazı öğrencilerin uyarıcı ilaçlara yasa dışı yollarla ulaştığını belirten Erdoğan, “Arkadaşlar arasında ilaç paylaşımı, satış ya da karaborsa gibi yollar kesinlikle doğru değil. İlaç mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı” dedi.

“SAĞLIĞINIZ SINAVLARDAN DAHA ÖNEMLİ”

Sınav kaygısının da odaklanmayı olumsuz etkilediğini vurgulayan uzman, öğrencilerin terapi ve uzman desteği almasının önemine değindi. Erdoğan, “Hiçbir sınav, hiçbir ders sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Sağlığınızı riske atacak hiçbir ilacı kendi başınıza kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA