İTO Açıkladı... İstanbul'un Eylül Enflasyonu Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Kent genelinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ağustos 2025'e göre %3,19 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık bazda ise %40,75 olarak gerçekleşti ve enflasyon baskısının devam ettiğini ortaya koydu.

REKOR EĞİTİMDE

Aylık enflasyonu en çok etkileyen ana harcama grupları arasında eğitim öne çıktı; bu kategoride fiyatlar yüzde 24,26 arttı. Ulaşım yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,85, eğlence ve kültür yüzde 3,15 ile diğer yüksek oranlı kalemler olarak sıralandı.

Restoran ve oteller yüzde 2,57, konut yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,95, ev eşyaları yüzde 1,82 ve giyim ile ayakkabı yüzde 0,36'lık artışlar gösterdi. Alkollü içkiler ve tütün yüzde 0,05 azalırken, haberleşme ve sağlık kategorilerinde değişim olmadı.

