Türkiye’de 500’den Fazla Restoranı Bulunuyordu: Pizza Hut ve KFC’nin Sahibi Olan Dev Şirket Resmen İflas Etti!

Türkiye genelinde 500’ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden kötü haber aldı. Dev şirket resmen iflas etti.

DEV ŞİRKET 4.4 MİLYAR TL BORÇLA İFLAS ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; dünya çapındaki yemek markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding'e bağlı şirket, 4,4 milyar TL borçla iflas etti. Bu iflas haberi piyasalarda şaşkınlığı neden oldu.

DEVİR İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK

İflas haberi sonrası KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding'e devredeceği ifade edildi. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ'nin iflasına karar verdi.

Kaynak: Halk TV