FETÖ Firarisinin Boğaz’daki Köşkü Rekor Fiyata Satıldı: Dördüncü İhalede Alıcı Çıktı
FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan ve üç ihalede alıcı bulamayan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. TMSF'nin yaptığı açıklamada, köşkün yeni sahibine dair bilgi verilmemesi dikkat çekti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından mal varlıklarına el konulan, FETÖ’nün firari finansörü Akın İpek’e ait olan İstanbul Boğazı’ndaki Beyaz Köşk, dördüncü kez düzenlenen ihalede satıldı.
ÖNCEKİ İHALELERDE ALICI ÇIKMAMIŞTI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından daha önce üç kez satışa sunulan lüks köşk, önceki ihalelerde alıcı bulamamıştı. Yapılan son ihalede, mülke alıcı çıktı. TMSF tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada satışla ilgili ayrıntılara yer verildi.
115 MİLYON TL İNDİRİMLİ SATIŞ
Satış süreci, toplamda 115 milyon TL'lik bir indirimle sonuçlandı. Köşkün kim tarafından satın alındığı ise açıklanmadı.
1 MİLYAR 116 MİLYON TL'YE SATILDI
Satışla ilgili yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:
"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.
İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."
TAPU DEVRİ BEKLENİYOR
TMSF, satışın tamamlanması için gerekli resmi sürecin başladığını belirtti. Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin en kısa sürede gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi