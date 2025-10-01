16 Milyon Emekliye Ömür Boyu Bedava! İşte Aranan Şartlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de geçinme sorunu yaşayan emeklilere bazı atılan adımlarla rahat bir nefes almaları sağlanıyor. Özellikle ulaşım, sağlık ve sosyal alanlarda adımlar atılırken milyonlarca emekli bu hizmetleri araştırmaya başladı.

65 yaşını dolduran vatandaşlar, belediyelere ait toplu taşıma araçlarında ömür boyu ücretsiz seyahat edebiliyor. Otobüs, metro, tramvay ve şehir içi vapurlar bu kapsama giriyor. Ayrıca TCDD, şehirlerarası tren yolculuklarında emeklilere yüzde 50 indirim sağlıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK TANINIYOR

Aynı zamanda emekliler, devlet hastanelerinde katkı payı düşürülerek muayene ediliyor. Gelir durumu düşük veya kronik hastalığı bulunanlar için bazı ilaçlarda katkı payı muafiyeti uygulanıyor. Aile hekimi hizmetlerinden ise tamamen ücretsiz yararlanmak mümkün.

SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCELİKLİLER

Birçok belediye ve baro, emeklilere ücretsiz hukuki danışmanlık desteği sunuyor. Ayrıca sosyal yardımlaşma vakıfları, yakacak, gıda ve temel ihtiyaç desteklerinde emeklilere öncelik tanıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Bu haklardan yararlanmak için çoğu zaman sadece kimlik kartı yeterli oluyor. Ancak bazı belediyeler, özel kart ya da başvuru talep edebiliyor. Bu nedenle emeklilerin yaşadıkları ilin yerel yönetimlerinden güncel bilgileri takip etmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi