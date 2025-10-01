Ankara’dan Sivas’a Giderek 2 Kardeşi Katletmişti! Caniden Mahkemede Şoke Eden Talep

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas'ta, Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan Hüseyin Sönmez (35), suçlamaları reddetti. SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada konuşan Sönmez’in ifadesi kan dondurdu.

6 Mayıs gecesi Sivas Kılavuz Mahallesi'nde bulunan İdil Apartmanı’ndaki evlerine dönen anne Ayşegül Şimşek, çocuklarını elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilmiş halde buldu. Acılı annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, titiz bir çalışma başlatarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucunda cinayetlerin faili olarak Ankara’da yaşayan Hüseyin Sönmez belirlendi.

ANKARA'DA YAKALANDI

Cinayetlerin ardından Ankara’ya döndüğü belirlenen Sönmez, burada gözaltına alındı. Sorgusunda, çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek’e 500 bin TL borç verdiğini ve bu konuyu görüşmek üzere Ayşegül Şimşek’le buluşmak için Sivas’a geldiğini öne sürdü. Cinayetleri işlemediğini savunan Sönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek için 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', Umutcan Şimşek içinse 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın; ‘gece vakti hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘mala zarar verme’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından da ceza alması talep edildi.

DURUŞMADA GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Elazığ’daki cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Hüseyin Sönmez, önceki savunmalarını tekrar etti. Polis tahkikatı sırasında elde edilen ve binaya gözlük ile maske takarak giren bir kişiye ait görüntüler izletildi. Sönmez, binaya giren kişiyi tanımadığını ancak market ve cami şadırvanında görüntülenen kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şadırvanda kıyafet değiştirip bazı kıyafetleri çöpe attığını, bu kıyafetlerin başkaları tarafından kullanılmış olabileceğini iddia etti.

‘DNA TUZAĞI KURULDU’ İDDİASI

Sanığa, cinayetlerde kullanılan plastik kelepçelerde DNA örneklerinin bulunması da soruldu. Hüseyin Sönmez, olaydan iki hafta önce evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin DNA örneği aldığını, bu durumun da kurulan tuzağın bir parçası olduğunu öne sürdü. Cinayetlerle bağlantısı olabilecek kişilerin, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Uğur Şimşek ile ilişkili olabileceğini ifade etti.

ANNE KISASA KISAS İSTİYORUM

Duruşmada söz alan anne Ayşegül Şimşek, sanığın da çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Onun da önüne 2 çocuğunun cesedini koysunlar; bakalım ne hissedecek? Ben kısasa kısas istiyorum, adalet istiyorum."

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyarak sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan ceza almasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın cezalandırılmasında takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan Hüseyin Sönmez, suçsuz olduğunu savunarak adli kontrolle serbest bırakılmak ya da ev hapsi verilmesini istedi. Ayrıca, duruşmaya katılmak için tedavi gördüğü akıl sağlığı hastanesinden kendi isteğiyle geldiğini belirterek, tahliye edilmemesi halinde tam teşekküllü bir hastanede yeniden tedaviye alınmayı talep etti. Mahkemeden yazılı savunma için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yazılı savunma talebini kabul ederek diğer talepleri reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 13 Ekim tarihine ertelendi.

