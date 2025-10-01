Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalar ile birlikte değişiklik göstermeye devam ediyor. Yıl başından buyana zamlanan benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki benzin ve motorin fiyatlarında zam var mı? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Gelen son dakika bilgisi araç sahiplerini şaşkına çevirecek. Akaryakıta gece yarısı okkalı zam geliyor.