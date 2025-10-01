Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları)
Milyonlarca araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını merakla araştırıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Son olarak gelen bilgi ise araç sahiplerini üzecek. 2 Ekim 2025 Perşembe günü itibariyle otogaz fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki otogaza ne kadar zam gelecek? Akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? Benzine zam gelecek mi? İşte 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Kaynak: Ekonomim
Akaryakıt fiyatları Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalar ile birlikte değişiklik göstermeye devam ediyor. Yıl başından buyana zamlanan benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki benzin ve motorin fiyatlarında zam var mı? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Gelen son dakika bilgisi araç sahiplerini şaşkına çevirecek. Akaryakıta gece yarısı okkalı zam geliyor.
SON DAKİKA: AKARYAKITA ZAM GELİYOR! OTOGAZA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Ekonomim'in haberine göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.
1 EKİM 2025 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.19 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL