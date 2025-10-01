Ekmeğe Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'da fırıncılar, artan girdi maliyetleri karşısında ekmeğe zam yapmak zorunda kaldı. Bugün itibarıyla pide ekmeğinin fiyatı 15 TL olarak belirlenirken, somun ekmeği de aynı seviyeye çekilebilecek. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, kararın zorunluluktan doğduğunu belirterek, "Zam oranı yüzde 50 olmalıydı ama biz yüzde 20'de tuttuk" dedi.

'ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Büyükelçi, fiyat artışının temel nedenlerini un, yakıt, kira ve maya maliyetlerindeki yükselişler olarak sıraladı. Un fiyatlarının yüzde 50 zamlandığını, mayanın ise ay başında yüzde 100 artacağını duyduklarını ifade etti. "Vatandaşların tepkisini haklı buluyoruz ama başka çaremiz yok. Zorunlu olarak bu ayarlamaları yapıyoruz. Un yüzde 50 arttı. Maya başında yüzde 100 zamlanacak diye duydum. Maya o kadar masraflı değil ama öyle değil. Hammaddemiz un ve yakıt. Fiyatları olabildiğince artırmamaya çalıştık. 'Deprem bölgesindeyiz, zam yapmayalım' dedik. Ama artık gücümüz kalmadı; bu ayarlamaları yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Pide ekmeği...

'EMEK MALİYETLERİ FIRLADI'

Oda başkanı, fırıncıların direnç gösterdiğini vurgulayarak, "Dayanmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya gayret ediyoruz" dedi. Pide ekmeğinin emek yoğun üretimini de hatırlatan Büyükelçi, "Tabii biliyorsunuz, bazıları 7 TL'ye somun satıyor. Hepsi makineyle üretiyor. Biz pideyi emekle yapıyoruz. Emek maliyetleri fırladı. İşçi bulamıyoruz. Ucuz işçi çalıştırmak diye bir şey yok" ifadesini kullandı.

Önümüzdeki aylarda asgari ücret zammının da sektörü etkileyeceğini belirten Büyükelçi, "Pide 20 TL olmalı, vatandaş bunu bilsin. Şu an hâlâ fedakârlık yapıyoruz. İşçilerden, kendimizden kısıyoruz. Dayanmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya gayret ediyoruz" diyerek fırıncıların zorluklarını özetledi.

Kaynak: ANKA