Ekmeğe Zam Geldi

Malatya Fırıncılar Odası, un, yakıt ve maya fiyatlarındaki rekor artışlara dayanamayarak pide ekmeğini 15 TL'ye yükseltti. Oda Başkanı Büyükelçi, "Deprem bölgesinde fiyat tutmaya çalıştık ama gücümüz kalmadı" diyerek zam oranını yüzde 50 yerine yüzde 20'de sınırladıklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ekmeğe Zam Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'da fırıncılar, artan girdi maliyetleri karşısında ekmeğe zam yapmak zorunda kaldı. Bugün itibarıyla pide ekmeğinin fiyatı 15 TL olarak belirlenirken, somun ekmeği de aynı seviyeye çekilebilecek. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, kararın zorunluluktan doğduğunu belirterek, "Zam oranı yüzde 50 olmalıydı ama biz yüzde 20'de tuttuk" dedi.

'ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Büyükelçi, fiyat artışının temel nedenlerini un, yakıt, kira ve maya maliyetlerindeki yükselişler olarak sıraladı. Un fiyatlarının yüzde 50 zamlandığını, mayanın ise ay başında yüzde 100 artacağını duyduklarını ifade etti. "Vatandaşların tepkisini haklı buluyoruz ama başka çaremiz yok. Zorunlu olarak bu ayarlamaları yapıyoruz. Un yüzde 50 arttı. Maya başında yüzde 100 zamlanacak diye duydum. Maya o kadar masraflı değil ama öyle değil. Hammaddemiz un ve yakıt. Fiyatları olabildiğince artırmamaya çalıştık. 'Deprem bölgesindeyiz, zam yapmayalım' dedik. Ama artık gücümüz kalmadı; bu ayarlamaları yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Ekmeğe Zam Geldi - Resim : 1
Pide ekmeği...

'EMEK MALİYETLERİ FIRLADI'

Oda başkanı, fırıncıların direnç gösterdiğini vurgulayarak, "Dayanmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya gayret ediyoruz" dedi. Pide ekmeğinin emek yoğun üretimini de hatırlatan Büyükelçi, "Tabii biliyorsunuz, bazıları 7 TL'ye somun satıyor. Hepsi makineyle üretiyor. Biz pideyi emekle yapıyoruz. Emek maliyetleri fırladı. İşçi bulamıyoruz. Ucuz işçi çalıştırmak diye bir şey yok" ifadesini kullandı.

Önümüzdeki aylarda asgari ücret zammının da sektörü etkileyeceğini belirten Büyükelçi, "Pide 20 TL olmalı, vatandaş bunu bilsin. Şu an hâlâ fedakârlık yapıyoruz. İşçilerden, kendimizden kısıyoruz. Dayanmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya gayret ediyoruz" diyerek fırıncıların zorluklarını özetledi.

Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar AçıkladıElektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar AçıkladıEkonomi

SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeSSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeEkonomi

Sarıgöl’de Ekmek ve Simite Zam GeldiSarıgöl’de Ekmek ve Simite Zam GeldiYurttan Haberler

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ekmek Zam
Son Güncelleme:
İTO Açıkladı... İstanbul'un Eylül Enflasyonu Belli Oldu İstanbul'un Eylül Enflasyonu Belli Oldu
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek Balkanlar Üzerinden Geliyor! Su Baskınına Dikkat
SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Değişiyor: Esnafa Erken Emeklilik mi Geliyor? AKP Grup Başkanı Abdullah Güler Açıkladı Esnafa Erken Emeklilik mi Geliyor?
Survivor’a Karizmasıyla Damga Vurmuştu: Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü! Kara Haberi Sosyal Medya Hesabından Duyurdu Barış Murat Yağcı'nın En Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı