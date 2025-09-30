Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış öncesi enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrik ve doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV’de yaptığı açıklamalarda hem Türkiye’nin enerji politikaları hem de kış aylarına ilişkin fiyat düzenlemeleri hakkında konuştu. Bayraktar, elektrik ve doğalgaza kış öncesinde zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Bayraktar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmelerde enerji alanında geniş kapsamlı işbirliklerinin ele alındığını söyledi. ABD’nin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, LNG alanında yapılan anlaşmalarla Türkiye’nin Amerikan gazını rekabetçi fiyatlarla ithal edebildiğini belirtti. Türkiye’nin, İstanbul’u doğalgaz ticaret merkezi haline getirme hedefi olduğunun da altını çizdi.

YERLİ KAYNAK HAMLESİ

Bayraktar, Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için yerli kaynakları ve yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmayı hedeflediğini, Karadeniz gazının bu süreçte kritik rol oynadığını söyledi. Nükleer enerji konusunda da ABD, Fransa, Kanada ve diğer ülkelerle işbirliklerinin sürdüğünü aktardı. Akkuyu’daki dört reaktörün yanı sıra Sinop ve Trakya’da yeni projeler planlandığını, Türkiye’nin uzun vadede 15 bin megavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

SOSYAL DESTEK SÜRECEK

Bayraktar, elektrik ve doğalgazda devletin ciddi sübvansiyon yükü taşıdığına dikkat çekti. İhtiyacı olan kesimlere destek sağlanacağını ancak gelir durumu yüksek olanların bu kapsama alınmayacağını söyledi. Enerji desteğinin yeni yılda daha adil bir sistemle uygulanacağını, dar gelirli ve emeklilere doğrudan destek verilmesinin planlandığını açıkladı. Türkiye’nin enerji talebinin önümüzdeki 30 yılda üç katına çıkacağını söyleyen Bayraktar, bu sürecin yerli kaynak kullanımı, uluslararası işbirliği ve nükleer yatırımlarla karşılanacağını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

