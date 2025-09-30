Dış Borç Haziranda Rekor Kırdı! 2 Yılda Uçuşa Geçti

Türkiye'nin dış borç stoku haziranda rekor kırdı. Dış borç stoku 547,7 milyar dolara ulaştı.

Son Güncelleme:
Dış Borç Haziranda Rekor Kırdı! 2 Yılda Uçuşa Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borca ilişkin verileri yayımladı. Türkiye’nin dış borcu haziranda 547,7 milyar dolarla rekor kırdı. Türkiye’nin dış borcunda son iki yılda 78,7 milyar dolar artış yaşandı.

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar olurken, dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 37,2 olarak kayıtlara geçti. Net dış borç stokunun da 295 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.

Dış Borç Haziranda Rekor Kırdı! 2 Yılda Uçuşa Geçti - Resim : 1
2 yılda büyük artış yaşandı.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.

Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'nin 1 Yıl İçinde Ödemesi Gereken Dış Borcu Ortaya ÇıktıMerkez Bankası Açıkladı: Türkiye'nin 1 Yıl İçinde Ödemesi Gereken Dış Borcu Ortaya ÇıktıEkonomi
Kısa Vadeli Dış Borçta Gerileme Meydana GeldiKısa Vadeli Dış Borçta Gerileme Meydana GeldiEkonomi
Kısa Vadeli Dış Borç Stokunda 'Nisan' Değişimi! Yüzde 2,6 AzaldıKısa Vadeli Dış Borç Stokunda 'Nisan' Değişimi! Yüzde 2,6 AzaldıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Burdur'da Şeker Pancarı Adımı! 75 Bin Ton Üretilecek Burdur'da Şeker Pancarı Adımı! 75 Bin Ton Üretilecek
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
TOKİ’den Kaçırılmayacak Fırsat! 48 İlde Konut Satışı Başlıyor: Düşük Peşinat, Uzun Vade… TOKİ’den Kaçırılmayacak Fırsat! 48 İlde Konut Satışı Başlıyor: Düşük Peşinat, Uzun Vade…
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha