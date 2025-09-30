Dış Borç Haziranda Rekor Kırdı! 2 Yılda Uçuşa Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borca ilişkin verileri yayımladı. Türkiye’nin dış borcu haziranda 547,7 milyar dolarla rekor kırdı. Türkiye’nin dış borcunda son iki yılda 78,7 milyar dolar artış yaşandı.

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar olurken, dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 37,2 olarak kayıtlara geçti. Net dış borç stokunun da 295 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.

2 yılda büyük artış yaşandı.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.

Kaynak: AA