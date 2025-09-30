Burdur'da Şeker Pancarı Adımı! 75 Bin Ton Üretilecek

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 döneminde 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker üretileceği belirtildi.

Son Güncelleme:
Burdur'da Şeker Pancarı Adımı! 75 Bin Ton Üretilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 pancar alım kampanyası dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda, şeker pancarı getiren ilk 5 kişiye hediye verildi. Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, yaptığı konuşmada tesiste günlük ortalama 5 bin 600 ton pancar işleneceğini söyledi.

"100 BİN 350 DEKAR PANCAR EKİLECEK"

Kampanya döneminde işlenecek 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas, 165 bin ton yaş pancar posası üretileceğini belirten Zararsız, şunları kaydetti: 2025 yılında Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde, 3 bin 918 çiftçi ailesiyle, 704 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında 102 bin 350 dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir. Burdur Şeker Fabrikası olarak özveri ile çalışacağımıza inandığım üretim dönemine girmenin gururu içerisindeyiz.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TOKİ’den Kaçırılmayacak Fırsat! 48 İlde Konut Satışı Başlıyor: Düşük Peşinat, Uzun Vade… TOKİ’den Kaçırılmayacak Fırsat! 48 İlde Konut Satışı Başlıyor: Düşük Peşinat, Uzun Vade…
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
Sadettin Saran Karşısına Alıp Elini Masaya Vurdu! Tedesco’ya Son Şans: Kaderi Bu İki Maça Bağlı Tedesco'nun Kaderi Bu İki Maça Bağlı
İhtiyaç Kredisi Faizleri Düştü! 250 Bin TL’nin Güncel Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu? İşte Banka Banka Oranlar İhtiyaç Kredisi Faizleri Düştü! 250 Bin TL’nin Güncel Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay