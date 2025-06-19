Kısa Vadeli Dış Borçta Gerileme Meydana Geldi

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Vadesine 1 yıl veya daha az süre kalmış dış borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 222,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemdeki toplam yükümlülükler içinde Merkez Bankası ve genel hükümetin pozisyonları sabit kalırken, bankaların yükümlülüklerinde azalma, diğer sektörlerde ise artış görüldü.

BANKA KAYNAKLI BORÇLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Bankacılık sektörü kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, nisan ayında %6,2’lik düşüşle 73,1 milyar dolara indi. Aynı dönemde Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler ise %1,4 azalarak 29,7 milyar dolara geriledi.

Yurt dışından sağlanan kısa vadeli banka kredileri, %30,2 gibi yüksek oranlı bir düşüşle 13 milyar dolara düştü. Öte yandan yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye'deki mevduatları %2,5 artışla 19 milyar dolara ulaştı.

YERLEŞİKLERİN MEVDUAT TERCİHİNDE DEĞİŞİM

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları nisan ayında %4,8 artarak 20,4 milyar dolara çıkarken, Türk lirası cinsinden mevduatlar %2,8 oranında azalarak 20,7 milyar dolara indi. Bu durum, döviz hesaplarına olan yönelimin arttığını gösterdi.

DİĞER SEKTÖRLERDE HAFİF ARTIŞ

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise %1,2 artarak 65,5 milyar dolara yükseldi. Bu kalemde yer alan dış ticaret kaynaklı ticari krediler %1,8 artarak 61,7 milyar dolara çıkarken, nakit kredilere dayalı yükümlülükler %8 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

BORÇ YAPISINDA DÖVİZ DAĞILIMI

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz cinsinden dağılımı incelendiğinde, %36’sının ABD doları, %27’sinin euro, %21’inin Türk lirası ve %16’sının diğer para birimlerinden oluştuğu görüldü.

Nisan ayı itibarıyla dış borç yapısındaki bu değişim, özellikle bankacılık sektöründe borçlanma stratejilerinin yeniden gözden geçirildiğini ve sektör dışı alanlarda dış ticaret hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA