Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı

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13 Haziran ile sona eren haftada, toplam mevduat hacmi 23 trilyon 45 milyar 999 milyon liradan 23 trilyon 768 milyar 121 milyon liraya çıktı. Bu dönemde Türk lirası cinsinden mevduatlar %3,3 artışla 13 trilyon 137 milyar liraya, yabancı para cinsinden mevduatlar ise %2,9 artışla 7 trilyon 647 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki toplam döviz tevdiat hesapları 234,3 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun 195,1 milyar dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilere ait oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 haftada 2,9 milyar dolar arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Söz konusu haftada tüketici kredilerinde de artış yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin bankalardan kullandığı tüketici kredileri %1,1 oranında yükselerek 4 trilyon 527 milyar liraya ulaştı.

Konut kredileri 578,6 milyar lira, taşıt kredileri 60,2 milyar lira, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 692,6 milyar lira ve bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 195,8 milyar lira olarak kaydedildi.

KREDİ HACMİ 18,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

TCMB dahil olmak üzere bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de artış gösterdi. 13 Haziran haftasında 144,5 milyar lira artan toplam kredi hacmi, 18 trilyon 510 milyar liraya yükseldi. Bu artış, kredi büyümesindeki ivmenin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA