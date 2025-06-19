Emlakjet, Mayıs 2025 Konut Piyasası Verilerini Açıkladı

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Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %17,6 artarak 130.025 adede ulaştı. Satışların en yoğun olduğu iller İstanbul (22.103), Ankara (11.975) ve İzmir (7.817) olarak sıralandı. En az satış ise Ardahan (48), Bayburt (67) ve Gümüşhane (91) illerinde gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA GERİLEME

Yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları ise %14,2’lik düşüşle 1.771 adet olarak kaydedildi. Bu satışların toplam içindeki payı %1,4 seviyesinde kaldı. Yabancıya satışta İstanbul 648 konutla ilk sırada yer alırken, onu 594 konutla Antalya ve 145 konutla Mersin izledi.

YAZLIK KONUTLAR SADECE TATİL DEĞİL, GELECEK PLANLARINA DAHİL

Haziran ayında 45 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kullanıcı anketine göre, yazlık konutlara yönelik taleplerin sadece kısa süreli tatil ihtiyacından değil, uzun vadeli yaşam planlarından kaynaklandığı görüldü.

Anket sonuçlarına göre yazlık konut alımında;

%36’sı tatil için kişisel kullanım,

%30’u ileride yerleşmek ya da emeklilik planı,

%25’i yatırım,

%9’u kira geliri elde etme amacıyla hareket ediyor.

Bu sonuçlar, yazlık konutların artık yalnızca sezonluk kaçış noktası değil, aynı zamanda kalıcı yaşam tercihi ya da geleceğe dönük stratejik yatırım aracı haline geldiğini ortaya koydu.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR BELİRGİNLEŞTİ

Emlakjet’in analizleri, sahil bölgelerindeki fiyat hareketliliğinin bölgesel farklılıklar gösterdiğine işaret ediyor. Ege ve Akdeniz kıyıları geleneksel cazibesini sürdürürken, Marmara çevresindeki destinasyonlara olan talep kısmen sınırlı kaldı. Karadeniz kıyılarında ise daha sınırlı ancak artan bir hareket gözlemlendi.

YAŞAM TARZI YATIRIMIN ÖNÜNDE GELİYOR

Emlakjet, yazlık konut tercihinde kullanıcıların finansal beklentiden çok yaşam tarzı, doğa ile iç içe yaşam, konfor ve uzun vadeli huzurlu bir hayat arayışının belirleyici olduğunu vurguladı. Bu eğilim, yazlık konut pazarının sadece gayrimenkul değil, aynı zamanda yaşam tercihi olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA