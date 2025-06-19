Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'nin 1 Yıl İçinde Ödemesi Gereken Dış Borcu Ortaya Çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ait kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin önümüzdeki 12 ay içinde ödemesi gereken toplam dış borcu 222,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, kısa vadeli borçların yanı sıra vadesine bir yıl veya daha az süre kalmış uzun vadeli borçları da kapsıyor.

KISA VADELİ BORÇ STOKUNDA GERİLEME VAR

Verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak 168,4 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte özellikle bankaların yurt dışı kaynaklı kısa vadeli borçlarındaki azalma etkili oldu.

BANKALARDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Bankaların kısa vadeli dış borcu Nisan ayında yüzde 6,2 oranında azalarak 73,1 milyar dolara indi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın yükümlülükleri de yüzde 1,4 gerileyerek 29,7 milyar dolara düştü. Bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredilerde ise dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Bu kalem, sadece bir ayda yüzde 30,2 düşüşle 13 milyar dolara indi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN MEVDUATLARINDA ARTIŞ VAR

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki döviz tevdiat hesapları yüzde 4,8 artarak 20,4 milyar dolara yükselirken, TL cinsi mevduatları yüzde 2,8 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi. Bu da yatırımcıların dövize olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

DİĞER SEKTÖRLERDE BORÇ ARTIŞI

Bankacılık dışındaki sektörlerin kısa vadeli dış borcu ise yüzde 1,2 artarak 65,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle dış ticarete bağlı ticari kredilerdeki yüzde 1,8’lik artışla 61,7 milyar dolarlık bir yükümlülük oluştu. Buna karşılık, nakit kredi bazlı borçlar yüzde 8 azalarak 3,8 milyar dolara indi.

BORÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZLE

Döviz cinsine göre dağılım incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 36’sı ABD doları, yüzde 27’si euro, yüzde 21’i Türk lirası ve kalan yüzde 16’sı diğer para birimleri üzerinden.

TOPLAM GERÇEK BORÇ YÜKÜ 222,8 MİLYAR DOLAR

Mayıs 2025 itibarıyla, uzun vadeli olup da vadesine bir yıl veya daha az kalan 54,4 milyar dolarlık borç da hesaba katıldığında, Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda ödemesi gereken toplam dış borç 222,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tablo, önümüzdeki dönemde dış borç yönetiminin ekonomi politikalarının merkezinde yer alacağını gösteriyor.

Kaynak: AA