Her Gün Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu! Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her gün binlerce ziyaretçi alan Nilpark AVM satışa çıkıyor. AVM’nin bulunduğu parselin imar durumu, geçtiğimiz şubat ayında Nilüfer Belediye Meclisi’nde gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Şadi Özdemir yönetimindeki toplantıda, “Belediye Hizmet Alanı” statüsündeki alan, meclis üyelerinin oy çokluğuyla “Ticaret Alanı”na dönüştürülmüştü. Bu kararın ardından satış sürecinin önü açılmış oldu.

TÜRKİYE’NİN ÜNLÜ AVM’Sİ SATILIYOR

Bursa Hakimiyet’in haberine göre Nilüfer Belediyesi, Nilpark AVM için Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet alarak 134 bin TL ödeme yaptı. Böylece satışa hazırlık kapsamında değerleme süreci tamamlanmış oldu.

Dev AVM satılıyor

“ELİMİZDE TUTMAK YERİNE SATIŞA ÇIKARMAYI UYGUN GÖRDÜK’

Kanal 16’da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Biz zaten bu binayı kullanmıyoruz, kiracılar oturuyor. İhtiyaç duyduğumuz bir yapı değil. Özel bir firmada yap-işlet-devret süreci devam ediyor, ancak yedi yıl daha süresi var. Elimizde tutmak yerine satışa çıkarmayı uygun gördük” dedi.

Kaynak: Bursa Hakimiyet