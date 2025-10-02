Dolar ve Euroda Son Durum Ne?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer alan döviz kurları, güne yükselişle başladı. İşte piyasalardan ilk veriler...

Dolar ve Euroda Son Durum Ne?
Yeni günün başlamasıyla yatırımcıların gözü kulağı dolar ve euro verilerine çevrildi.

Dün günü, yüzde 0,1 düşüşle 41,5550'den kapatan dolar/TL piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,5960'tan işlem görüyor.

Euro/TL ise dün günü 48,7919’dan kapatırken, an itibarıyla 48,9576’dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

