Bir Doktorun İsyanı... Sosyal Medyada Yorum Yağdı: 'Emekliye Düşen Sağır Dolaşmak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Özcan, muayene sırasında işitme cihazı önerdiği bir emeklinin, “Devletin ödediği 4-5 bin lira, üzerine en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok. Şimdilik idare ediyorum” sözlerini aktararak sağlıkta yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Prof. Dr. Özcan, emeklinin gözleri dolarak konuşmasını yarıda kestiğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

“Üzgünüm. Kırgınım. Öfkeliyim. Hastaya işitme cihazı önerdim. ‘Şimdilik idare ediyorum’ dedi. Önyargılı olduğunu düşündüm, gözlükle aynı şey olduğunu anlatırken, sözümü kesti. ‘Ondan değil hocam. Emekliyim. 25 yıl çalıştım ama maaşım düşük. Devletin ödediği 4-5 bin lira, üstüne en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok’ dedi.”

'EMEKLİYE DÜŞEN SAĞIR DOLAŞMAK'

Paylaşımında “Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak. Bu ülkede yaşamaktan başka bir imtihana ihtiyacımız yok bizim” sözlerine yer veren Özcan’ın mesajı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, özellikle emeklilerin artan sağlık ve yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Üzgünüm. Kırgınım. Öfkeliyim.



Hastaya işitme cihazı önerdim. “Şimdilik idare ediyorum” dedi. Önyargılı olduğunu düşünüp, cihaz aslında gözlükle aynı işi yapıyor, biri görmek, diğeri duymak için filan diye anlatırken, gözleri doldu, sözümü kesti.



“Ondan değil hocam. Emekliyim.… — Prof. Dr. Muge Ozcan (@drmugeoz) September 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi