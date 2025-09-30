Bir Doktorun İsyanı... Sosyal Medyada Yorum Yağdı: 'Emekliye Düşen Sağır Dolaşmak'

Prof. Dr. Müge Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşitme cihazı alamadığını söyleyen bir emeklinin söylediklerini anlatan Özcan, "Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak." diyerek sitem etti.

Son Güncelleme:
Bir Doktorun İsyanı... Sosyal Medyada Yorum Yağdı: 'Emekliye Düşen Sağır Dolaşmak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Özcan, muayene sırasında işitme cihazı önerdiği bir emeklinin, “Devletin ödediği 4-5 bin lira, üzerine en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok. Şimdilik idare ediyorum” sözlerini aktararak sağlıkta yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Prof. Dr. Özcan, emeklinin gözleri dolarak konuşmasını yarıda kestiğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

“Üzgünüm. Kırgınım. Öfkeliyim. Hastaya işitme cihazı önerdim. ‘Şimdilik idare ediyorum’ dedi. Önyargılı olduğunu düşündüm, gözlükle aynı şey olduğunu anlatırken, sözümü kesti. ‘Ondan değil hocam. Emekliyim. 25 yıl çalıştım ama maaşım düşük. Devletin ödediği 4-5 bin lira, üstüne en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok’ dedi.”

'EMEKLİYE DÜŞEN SAĞIR DOLAŞMAK'

Paylaşımında “Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak. Bu ülkede yaşamaktan başka bir imtihana ihtiyacımız yok bizim” sözlerine yer veren Özcan’ın mesajı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, özellikle emeklilerin artan sağlık ve yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Vatandaşın Kamburu Ağırlaşıyor: Kredi Kartı Borçları KatlandıVatandaşın Kamburu Ağırlaşıyor: Kredi Kartı Borçları KatlandıEkonomi

Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde YüzüyorVatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde YüzüyorEkonomi

SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren GeçerliSGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren GeçerliEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
doktor Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Vatandaşın Kamburu Ağırlaşıyor: Kredi Kartı Borçları Katlandı Vatandaşın Kamburu Ağırlaşıyor
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı
Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım... Mourinho Gidince İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı