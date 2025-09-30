Vatandaşın Kamburu Ağırlaşıyor: Kredi Kartı Borçları Katlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatandaşın borç yükü giderek ağırlaşıyor. Ücret artışları enflasyon karşısında hızla erirken, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar borçla yaşamayı zorunlu hale getiriyor. Aile desteğine rağmen borçlar kapanmazken, bir zamanlar “yiğidin kamçısı” olarak görülen borç, bugün toplumun kamburu haline geldi.

Nefes'ten Emel Yiğit'in haberine göre, ocak ayında 3 trilyon 970,9 milyar lira olan toplam borçlar, yüzde 26 artışla 5 trilyon liraya çıktı. Aradaki fark 1 trilyon 35 milyar lirayı buldu. Bu toplam içerisinde dövize endeksli krediler de dahil olmak üzere tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları yer aldı.

Vatandaşın toplam borcu yılbaşından bu yana 1 trilyon 35 milyar lira artarak 5 trilyona çıktı

KREDİ KARTLARINDA REKOR ARTIŞ

En yüksek artış kredi kartlarında yaşandı. Sekiz ayda 380 milyar lira artan taksitsiz bireysel kredi kartı borcu, 1 trilyon 250 milyar liradan 1 trilyon 631 milyar liraya yükseldi. Taksitli bireysel kredi kartları ise 657 milyar liradan 860 milyar liraya çıkarak 202 milyar lira artış gösterdi. Böylece toplam kredi kartı borçları yüzde 30 artarak 1 trilyon 908 milyar liradan 2 trilyon 491 milyar liraya ulaştı.

Aylık bazda da artış devam etti. Temmuz ayında 2 trilyon 388 milyar lira olan kredi kartı toplamı, ağustosta yüzde 4,3 artışla 2 trilyon 491 milyar liraya çıktı. Bu dönemde taksitli kart borçlarındaki artış yüzde 6, taksitsiz kart borçlarındaki artış ise yüzde 3,2 oldu.

TAKİPTEKİ KREDİLER YÜKSELDİ

Sekiz aylık süreçte takipteki krediler yüzde 54 artarak 129,3 milyar liradan 199,5 milyar liraya çıktı. Takipteki krediler içinde en büyük artış yüzde 60 ile bireysel kredi kartlarında görüldü. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartları toplamı ise yüzde 71 artışla 53,2 milyardan 91,2 milyar liraya yükseldi. Böylece toplam takipteki krediler 290,7 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartı borçları yüzde 30 artarken, takipteki krediler 290 milyar lirayı geçti

KREDİ BORCU UÇTU

Vatandaş yalnızca kredi kartlarına değil, ihtiyaç kredilerine de yöneldi. Ocak ayında 2 trilyon lira olan tüketici kredileri yüzde 22 artarak 2,5 trilyon liraya çıktı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde yüzde 26 artış yaşanırken, taşıt kredileri yüzde 25 geriledi, konut kredileri ise yüzde 16 yükseldi.

BANKALAR KÂRDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk sekiz ayında 563,4 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 382,7 milyar liraydı.

Kaynak: Nefes