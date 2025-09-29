FIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket Satılıyor

Battlefield, FIFA ve The Sims gibi oyunların yapımcısı Electronic Arts, 55 milyar dolarlık dev anlaşmayla el değiştiriyor. Satış sonrası şirketin yönetimi aynı kalacak, hisseler ise borsadan çıkarılacak.

Son Güncelleme:
FIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), yaklaşık 55 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla el değiştiriyor. Battlefield, FIFA ve The Sims gibi efsane oyun serileriyle tanınan şirket, küresel oyun endüstrisinin en büyük satın alma hamlelerinden biriyle gündemde.

Electronic Arts, tamamı nakit ödeme şeklinde gerçekleşecek anlaşmayla bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınıyor. Konsorsiyumda, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners yer alıyor.

Anlaşmaya göre konsorsiyum, EA’nın yüzde 100 hissesini satın alacak. PIF ise şirketteki mevcut yüzde 9,9 hissesini koruyacak. Hissedarlar, hisse başına 210 dolar nakit ödeme alacak.

FIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket Satılıyor - Resim : 1
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts satılıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

İşlemin 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Anlaşma, yaklaşık 36 milyar dolarlık öz sermaye yatırımı ve 20 milyar dolarlık JPMorgan destekli borç finansmanı içeriyor.

İşlemin ardından EA’nın halka açık hisseleri borsadan çıkarılacak.

Finansman, konsorsiyumun nakit katkıları ve PIF’in mevcut hissesinin devriyle sağlanacak.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ DEĞİŞMEYECEK

Satış tamamlandıktan sonra EA’nın merkezi Redwood City, Kaliforniya’da kalmaya devam edecek. Şirketin yönetiminde de değişiklik olmayacak; Andrew Wilson CEO olarak görevini sürdürecek.

Bu dev anlaşma, oyun sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın almalardan biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık KullanılmayacakMilyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık KullanılmayacakEkonomi

ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor?ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor?Magazin

Türkiye’nin Eğitim Karnesi Açıklandı: Muhtemel Eğitim Süresi Düştü, Zirvede O İl Var!Türkiye’nin Eğitim Karnesi Açıklandı: Muhtemel Eğitim Süresi Düştü, Zirvede O İl Var!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Taraftarlar Heykelini Dikecek! Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL'lik Jest Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
Çorum 210 Gram Halk Ekmeğin Fiyatı 10 TL Oldu Çorum 210 Gram Ekmeğin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı