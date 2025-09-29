FIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), yaklaşık 55 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla el değiştiriyor. Battlefield, FIFA ve The Sims gibi efsane oyun serileriyle tanınan şirket, küresel oyun endüstrisinin en büyük satın alma hamlelerinden biriyle gündemde.

Electronic Arts, tamamı nakit ödeme şeklinde gerçekleşecek anlaşmayla bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınıyor. Konsorsiyumda, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners yer alıyor.

Anlaşmaya göre konsorsiyum, EA’nın yüzde 100 hissesini satın alacak. PIF ise şirketteki mevcut yüzde 9,9 hissesini koruyacak. Hissedarlar, hisse başına 210 dolar nakit ödeme alacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

İşlemin 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Anlaşma, yaklaşık 36 milyar dolarlık öz sermaye yatırımı ve 20 milyar dolarlık JPMorgan destekli borç finansmanı içeriyor.

İşlemin ardından EA’nın halka açık hisseleri borsadan çıkarılacak.

Finansman, konsorsiyumun nakit katkıları ve PIF’in mevcut hissesinin devriyle sağlanacak.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ DEĞİŞMEYECEK

Satış tamamlandıktan sonra EA’nın merkezi Redwood City, Kaliforniya’da kalmaya devam edecek. Şirketin yönetiminde de değişiklik olmayacak; Andrew Wilson CEO olarak görevini sürdürecek.

Bu dev anlaşma, oyun sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın almalardan biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

