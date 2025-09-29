ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor?

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde olduğu Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde istediğini bulamadı. Sosyal medyada dizinin 6. bölümle final yapacağı iddia edilirken, yapım şirketinden resmi açıklama gelmedi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kore yapımı Queen of Tears’tan uyarlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı dizi, reytinglerde düşük sonuçlar alınca erken final iddiaları gündem bomba gibi düştü.

6. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK İDDİASI

Barış Arduç ve Hande Erçel

Güney Kore’de reyting rekorları kıran Queen of Tears’ın Türkiye uyarlaması, aynı başarıyı yakalayamadı. Reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayan Aşk ve Gözyaşı için kanalın erken final kararı aldığı öne sürülüyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

Final iddiaları gündemdeyken, yapım şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, evlilikleri boşanma noktasına gelen Meyra ve Selim’in, beklenmedik bir hastalık haberiyle değişen hayatlarını konu alıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan bir “ikinci şans” hikayesine dönüşüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hande Erçel Barış Arduç
