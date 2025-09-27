Sessiz Sedasız Boşanmıştı! Asena Lüks Aracıyla Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin en ünlü oryantallerinden Asena, yıllar sonra özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. 2017’de Hasan Dere ile evlenerek Almanya’ya taşınan Asena’nın, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

40 MİLYONLUK ARACIYLA ORTAYA ÇIKTI

Boşanmanın ardından İstanbul’da objektiflere yansıyan Asena, Nişantaşı’nda 40 milyon lira değerindeki lüks aracıyla dikkat çekti.

40 milyon lira değerindeki lüks aracı dikkat çekti.

Almanya plakalı aracın üzerinde eski eşinin baş harfleri bulunmasına rağmen ünlü isim, aracın tamamen kendisine ait olduğunu belirterek, “Plakada onun baş harfleri var ama bu benim aracım. Ruhsatta benim adım yazıyor, isteyen görebilir” dedi.

“VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN”

Asena ve boşandığı eşi Hasan Dere

Boşanmasıyla ilgili sorular karşısında espri yapan Asena, “Vatana millete hayırlı olsun” yanıtını verdi. Uzun süredir sahnelerden uzak olan ünlü isim, yakın zamanda sahneye geri döneceğini de açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi