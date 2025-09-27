Güllü’nün Oğluna Yazdığı Son Yorum Yürek Sızlattı! Günler Önce Fotoğrafına Yazmış

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden usta sanatçı Güllü’nün günler önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in fotoğrafı altına yaptığı yorum gündem oldu. “Bir tanecik oğlum” notu görenlerin yüreğini sızlattı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, dün Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Evinde kızı ve kızının arkadaşıyla zaman geçirdiği sırada balkonda dengesini kaybeden ve hayatını kaybeden Güllü’nün ölüm haberini oğlu Tuğberk Yağız Gülter duyurdu.

Güllü’nün Oğluna Yazdığı Son Yorum Yürek Sızlattı! Günler Önce Fotoğrafına Yazmış - Resim : 1
Usta sanatçı Güllü

OĞLU ACI HABERİ DUYURDU

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Cenazeyle ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

Güllü’nün Oğluna Yazdığı Son Yorum Yürek Sızlattı! Günler Önce Fotoğrafına Yazmış - Resim : 2

OTOPSİ YAPILDI

Sanatçının naaşı, olayın ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürüldü.

Güllü’nün Oğluna Yazdığı Son Yorum Yürek Sızlattı! Günler Önce Fotoğrafına Yazmış - Resim : 3
Güllü'nün oğluna yazdığı son yorum
OĞLUNA YAZDIĞI SON YORUM YÜREK BURKTU

Ailesine düşkünlüğüyle tanınan Güllü’nün, vefatından kısa süre önce oğlu Tuğberk’in bir Instagram fotoğrafına yazdığı “Bir tanecik oğlum” yorumu da sosyal medyada gündem olarak herkesi duygulandırdı.

