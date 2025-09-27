Wilma Elles Doğumdan Sadece 8 Gün Sonra Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğluna Leon Mirza adını veren oyuncu, doğumdan yalnızca 8 gün sonra paylaştığı görüntüsüyle sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

"VÜCUDUM ÇOK HIZLI TOPARLANDI"

Wilma Elles'in doğumdan 8 gün sonraki hali şaşırttı.

Hamilelik sürecinde aldığı kilolardan kısa sürede kurtulan Elles, paylaştığı fotoğrafın altına "Doğumdan 8 gün sonra… Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık." notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Wilma Elles

Fit görünümüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun doğum sonrası hızla eski formuna kavuşması, takipçileri arasında merak konusu oldu. Sosyal medyada Elles’in kısa süredeki değişimiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi