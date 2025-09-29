Mahkemeden Hülya Avşar’a Büyük Sürpriz! Kiracısıyla Davalık Olmuştu

Ünlü sunucu Hülya Avşar’ın Sarıyer’deki evine 25 bin lira ödeyen kiracısı zammı reddederek mahkemeye başvurmuştu. Hülya Avşar’ın davasında karar çıktı, ünlü sunucu davayı kazandı. Kiracısı Avşar’a artık 45 bin lira ödeyecek.

Uzun yıllardır hem sanat dünyasında hem de televizyon ekranlarında adından söz ettiren ünlü sunucu Hülya Avşar kısa süre önce kiracısı ile mahkemelik olmuştu.

Ünlü sunucunun Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan ve 25 bin lira ödeyen kiracısı B.Ş. ünlü sunucunun 2 kat zam teklifini kabul etmeyerek mahkemeye başvurmuştu.

Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları sonuç vermemiş, Hülya Avşar İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açmıştı.

25 BİNLİK KİRA 45 OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Hülya Avşar mahkemeye verdiği dilekçede kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini ifade etti.

Davayı Hülya Avşar kazandı, 25 bin TL kira ödeyen kiracı artık ünlü sunucuya 45 bin TL ödeyecek.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara’da başladı, ardından İstanbul’a taşındı.

Genç yaşta Türkiye çapında dikkat çeken güzellik yarışmalarına katıldı. 1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye güzeli seçildi, daha sonra bu unvanı geri alındı.

1987 yılında dönemin ünlü iş insanlarından Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Avşar, bu evliliğinden Zehra Çilingiroğlu adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin evliliği, 2005 yılında sona erdi.

Kaynak: Sabah

