Oyuncu Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu Sessiz Sedasız Evlendi: Nikahta Gelinlik Yerine Bakın Ne Giydi

Oyuncu Seda Türkmen, yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile dünyaevine girdi. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, nikah karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

BEYAZ ELBİSEYLE NİKAH MASASINA OTURDU

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu

“Erdal ile Ece”, “Sustalı Ceylan”, “Kanatsız Kuşlar” ve “Aşkın Kıyameti” gibi yapımlarla tanınan Seda Türkmen, nikah töreninde gelinlik yerine sade beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Çift, mutlu anlarını “İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik” notuyla duyurdu.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu

Türkmen, 2019 yılında oyuncu Bora Akkaş ile kısa süren evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Bir süre sonra Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, ilişkisini de sosyal medyadan paylaşmıştı.

Nikah haberini öğrenen hayranları ve yakın çevresi çifte tebrik mesajları yağdırdı. Türkmen ve Giritlioğlu’nun sade nikahı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

