Selena Gomez ve Benny Blanco'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım

Selena Gomez ve Benny Blanco, Santa Barbara’da gerçekleşen romantik düğünle evlendi! Gomez’in büyüleyici gelinlik pozları ve Blanco’nun “My wife in real life” yorumu sosyal medyayı salladı.

Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, uzun süredir süren aşklarını Kaliforniya'nın büyüleyici Santa Barbara kasabasında evlilikle taçlandırdı. 27 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen tören, yakın dost ve aile üyelerinin katılımıyla samimi bir atmosferde geçti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı ilk fotoğraflarla hayranlarına unutulmaz anları sundu.

Gomez, özel tasarım Ralph Lauren elbisesiyle adeta bir peri masalından fırlamış gibiydi. Sırtı açık halter yaka modelindeki gelinlik, uzun ipek eteği ve tren detayıyla zarafetin zirvesini temsil ediyordu.

Kısa bob saç modeli, doğal makyajı, elmas küpeleri ve sade beyaz çiçek buketiyle retro Hollywood şıklığını yakalayan yıldız, yeşil bir bahçede Blanco ile kucaklaşırken poz verdi.

Blanco ise klasik siyah smokini, fırfırlı gömleği ve papyonuyla eşine mükemmel uyum sağladı.

Fotoğraflarda çiftin el ele tutuşmaları, birbirlerine sevgi dolu bakışları ve anın tadını çıkarmaları dikkat çekti. Gomez'in paylaşımına "9.27.25" notunu düştü. Blanco'nun yorumu ise binlerce beğeni aldı: "My wife in real life."

Kaynak: Haber Merkezi

Selena Gomez
