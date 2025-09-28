Selena Gomez'in Evlendiği Anlarda Justin Bieber'dan Olay Hamle! O Paylaşımı Herkesi Şoke Etti

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, iki yıldır birlikte olduğu müzik prodüktörü Benny Blanco ile sade bir törenle evlendi. Gomez'in bir dönem gündemden düşmeyen ilişkisi de yine akıllara geldi. Justin Bieber, eski sevgilisinin evlendiği anlarda göndermeli bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, iki yıldır birlikte olduğu müzik prodüktörü sevgilisi Benny Blanco ile sade bir düğünle evlendi. Düğünün yapılacağı alanın üzerini tamamen kapatan ve dronla da görüntü alınmasını engelleyen Gomez, düğün sonrası Instagram hesabından birkaç kare paylaştı.

Çiftin düğününe aileleri ve yakın arkadaşları katılırken, bu isimler arasında Taylor Swift, Martin Short, Snoop Dogg ve Ed Sheeran gibi ünlüler olduğu belirtildi. Ayrıca magazin basını da düğünde yaşananlarla alakalı çok konuşulan iddialar yazdı.

ANNESİNİN KALBİ KIRILDI

33 yaşındaki Gomez'in düğün töreni sırasında annesi yerine büyükbabasının kolunda yürüyerek tören alanına geldiği ve Gomez'in annesinin, bu planı bir ay boyunca bilmediği için bu duruma bozulduğu iddia edildi.

Düğünde Selena Gomez'in Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih ettiği, 37 yaşındaki Benny Blanco'nun da Ralph Lauren marka bir damatlık giydiği bildirildi.

JUSTİN BIEBER'DAN OLAY PAYLAŞIM

Selena Gomez'in 2010- 2018 yılları arasından bir ayrı bir barışık ilişki yaşadığı, magazin basınının gündeminden düşmeyen eski sevgilisi Justin Bieber da, Gomez'in düğününün olduğu saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Instagram hesabındaki son gönderisinde Bieber, "I Do" şarkısını kullandı.

Şarkının sözlerinde "Tüm bu duygular yok olup gidecek, bebeğim. Bu karmaşık bir şey değil. Ve bu duygular asla kaybolmayacak. Evet, bunu söylediğimde ciddiydim. Kimse sana dokunamaz, sadece ben dokunabilirim. Sen her zaman benim seçeceğim tek kişi olacaksın" diyor.

Bu şarkı seçimi, sosyal medyada viral oldu. Pek çok kullanıcı, daha önce birçok kez Selena Gomez'e gönderme yapan Bieber'ın bunu da kasıtlı yaptığını iddia etti.

