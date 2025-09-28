Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek!

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü ile ilgili menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Menajeri, Güllü'nün bir süredir yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

Son Güncelleme:
Arabesk müziğin usta ismi isimlerinden olan ünlü şarkıcı Güllü, cuma günü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini veren oğlu Tuğberk Yavuz, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Güllü'nün şüpheli bulunan ölümü sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı.

EMNİYET VE VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" denildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Güllü şarkıcı
Son Güncelleme:
