Güllü’nün Ölümünde Şaşırtan Zaman Çizelgesi! Son 2 Dakika Her Şeyi Değiştirdi, İşte 7 Detay

Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan ve sahne adıyla Güllü olarak tanınan 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güllü, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Tuzla Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrasında son görüntüsü ortaya çıkan Güllü’nün intihar ettiği, biri tarafından itildiği iddiaları da gündem oldu. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz intihar iddialarını yalanladı.

Ünlü sanatçının şüpheli ölümüne ilişki soruşturma sürerken : Gazeteci Aykut Gül ihtimalleri tek tek sıraladı.

KAZAYA İŞARET EDEN BULGULAR

Güllü’nün düştüğü alan, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde araştırıldı. Edinilen bilgilere göre, inceleme sırasında ekiplerin de aynı bölgede kayarak düşme tehlikesi geçirdiği ortaya çıktı. Bu durum, düşmenin kaza sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

TÜM İHTİMALLERİ SIRALADI

Ünlü sanatçı Güllü’nün ani ölümüyle ilgili soru işaretleri devam ederken, gazeteci Aykut Gül olayın perde arkasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gül, saat ve olay akışlarına dikkat çekerek farklı senaryoları kamuoyuyla paylaştı.

Gazeteci Gül'ün aktardığı bilgilere göre, Güllü saat 01.24’te banyodan çıktı. Yalnızca iki dakika sonra, 01.26’da kızı ve arkadaşının panikle aşağıya indiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Güllü'nün banyodan çıkar çıkmaz “Herkes tamam mı?” şeklinde bir soru yönelttiği, bu ifadenin ev halkının uykuya geçmeye hazırlandığına işaret edebileceği belirtildi.

'MÜZİK SESİ YOK'

Güllü’nün ölümünden hemen önce "Bu nedir lan?" dediği, ancak bu ifadenin neye yönelik olduğu henüz bilinmiyor.

Bazı iddialarda öne sürülen "Oynarken düştü" söyleminin ise doğru olmadığı ifade edildi. Olay anında herhangi bir müzik sesi duyulmadığı, Roman havasının düşmeden önce çaldığı kaydedildi.

TUTUNMAYA MI ÇALIŞTI?

Düşme esnasında çıkan seslerin, tutunmaya çalışırken oluştuğu değerlendiriliyor. Güllü’nün kesin ölüm nedeni ise detaylı otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

