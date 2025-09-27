Şahan Gökbakar’dan Tamer Karadağlı’ya Olay Gönderme, Hacettepe Krizi Sosyal Medyaya Taşındı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 12 akademisyenin görevden aldığı iddia edilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı tiye aldı. Ünlü komedyenin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 12 akademisyenin görevden alınmasına sosyal medyada yayınladığı video ile tepki gösterdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı taklit eden Gökbakar, “Ben bir AKtörüm” diyerek Kaeadağlı’ya gönderme yaptı.

Güneş gözlüğü takarak Karadağlı’yı andıran bir karakterle kamera karşısına geçen Gökbakar, olayı eleştirdi.

"Şimdi tabi ben devlet müdürüyüm yani tiyatro genel müdürüyüm. Ben, MÜDÜR olduğum için istediğimi atarım. İstediğimi ATARIM!" ifadeleriyle "atama" ve "atmak" kelimesi üzerinden kelime oyunu yapan komedyenin bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

BirGün’de yer alan bir haberde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın bazı akademisyenleri “muhalif olmakla” suçlayarak rektörlükle görüştüğü ve bu görüşme sonucunda 12 öğretim üyesinin ders verme yetkilerinin iptal edildiği öne sürülmüştü.

Kararın ardından konservatuvarda yalnızca iki öğretim üyesinin kaldığı, bunun da bölümün 90 yıllık tarihinde bir ilk olduğu belirtilmişti.

