Tamer Karadağlı İlk Kez Açıkladı: Neden Gezi Parkı Eylemlerine Katıldı?

Tamer Karadağlı'nın Resmî Gazete'de 11 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanması tepkilerin odağındaydı. Karadağlı, son olarak ise ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım'a Gezi Parkı üzerinden yöneltilen suçlamalarla tutuklanması sonrası gündeme geldi.

Tepkiler, Gezi Parkı direnişine giden oyuncuların ifadeye çağrılmasının ardından Tamer Karadağlı'nın da eylemlere katıldığı fakat AKP'ye yakın olması nedeniyle kendisine 'dokunulmadığı' yönündeydi. Bu eleştiriler sonrası Tamer Karadağlı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

'GEZİ'YE GİTTİM ANCAK...'

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Karadağlı, Gezi eylemlerine katılması hakkında sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Evet Gezi’ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım."

İSTİFA EDECEK Mİ?

Karadağlı hakkında çıkan 'İstifa edecek' iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Devlet Tiyatroları'ndaki en büyük dedikodu mekanizması genel müdür göreve geldiği günden itibaren görevden alınacağı söylentisidir. Bu 75 yıldır böyledir. Muhsin Ertuğrul için de Cüneyt Gökçer için de aynı dedikodular oluyordu. Bunu çok normal karşılıyorum. Sanat çevrelerinde böyle dedikodular hep vardı, olmaya da devam edecek. Bakanlıkla en ufak bir problemim olmadı bugüne kadar. Bakanımızla çok uyum içinde çalışıyoruz. İstifa dedikoduları doğru değil yani... Başarı odaklı bir insanım. Sadece başarılı olmak için çalışıyorum. Bu yüzden kimin ne dediğini önemsemiyorum."

Kaynak: Sabah