Bursa'da Şüpheli Kadın Ölümü: 22 Yaşındaki Seher Balkondan 'Düştü'

Bursa'da 22 yaşındaki Seher Temel'in, 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonundan "dengesini kaybederek düştüğü" iddia edildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Şüpheli Kadın Ölümü: 22 Yaşındaki Seher Balkondan 'Düştü'

Türkiye'de kadın cinayetleri ile beraber şüpheli kadın ölümleri de giderek artarken, son olarak Bursa'da da dün saat 09.30 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi. Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta, 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan 22 yaşındaki Seher Temel, iddiaya göre balkonda telefonla konuştuğu sırada, "dengesini kaybederek" düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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