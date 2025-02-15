Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Atanmıştı! Tamer Karadağlı 'Dracula' Oldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanması tepkilere neden olan Tamer Karadağlı, tiyatro oyununda Kont Dracula'yı canlandırdı.
Resmî Gazete'de 11 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda 'Kont Dracula'yı canlandırdı.
Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.
Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.
Kaynak: AA
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