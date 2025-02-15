Giresun'da Feci Kaza, Aynı Araçta Can Verdiler

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki dördüncü kişinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Giresun'da Feci Kaza, Aynı Araçta Can Verdiler

Kaza, saat 14.00 sularında Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu köyü Örenkaya Camii mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobil, Tirebolu’dan Doğankent ilçesi yönüne seyir halindeyken kaza yaptı.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İkisi olay yerinde olmak üzere 3 kişi kazada yaşamını yitirirken, ağır yaralı dördüncü kişinin Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Giresun Trafik kazası
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