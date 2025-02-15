15 Yaşındaki Çocuğu Öldürmüştü! Hem Alkollü Hem Felçli Çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada alkollü sürücü Oktay Güleryüz'ün (59) kullandığı hafif ticari araç, 15 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan'ın hayatını kaybetmesine, 2 arkadaşının ise yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın hızla gelip, Beyhan'a çarptığı ve genç yaşındaki çocuğun savrulma anı net bir şekilde kaydedildi. Ayrıca, kazadan 3 ay önce kısmi felç geçiren ve sol kol ile bacağında güç kaybı olduğu tespit edilen Oktay Güleryüz'ün, bu durumu kazanın sebebi olarak gösterdiği öğrenildi.



Sürücü Oktay Güleryüz

KAZADAN SONRA KAÇTI

Kaza, 26 Ocak akşamı Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde gerçekleşti. 15 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşları Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile halı saha maçından sonra yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 gence, Güleryüz’ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan yaklaşık 5 metreden toprak zemine düştü. Kazanın ardından kaçan sürücü, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

TALİHSİZ GENCE 25 DAKİKA SONRA ULAŞILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, kazanın olduğu noktadan 25 dakika sonra Beyhan'a ulaştı. Durumu ağır olan genç, masajla yeniden kalbi çalıştırıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Beyhan’ın cenazesi toprağa verildi. Diğer iki yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Oktay Güleryüz, kazanın ardından hastaneye giderek rahatsızlandığını belirtti ve burada gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu tespit edilen Güleryüz, adliyeye sevk edildiğinde ev hapsine alındı. Ancak savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı. Sürücü, sorgusunda alkolün kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını savundu.

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Güleryüz'ün, kazadan 3 ay önce kısmi felç geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, beyin damar hastalığı nedeniyle sol kol ve bacakta güç kaybı yaşadığı da belirtildi. Güleryüz'ün hastane raporlarına göre genel durumu iyi olsa da, nörolojik muayenede herhangi bir problem olmadığı tespit edildi. Kaza anına ait MOBESE görüntülerinde, aracın çarptığı anlar ve çarpmanın etkisiyle aracın ön sağ kaputundaki hasar da görüldü.

Kaynak: DHA