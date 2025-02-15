Tramvayın Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Eskişehir'de tramvaya tutunarak yolculuk yapan 3 bisikletli çocuk görenleri endişelendirdi. Vatandaşlar bir kaza yaşanmasından endişelenerek duruma tepki gösterdi.

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Tramvayın Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Eskişehir'de 3 bisikletli çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Tramvayın Arkasında Tehlikeli Yolculuk - Resim : 1

İki Eylül Caddesi üzerinde bir tramvayın arkasına tutunarak seyreden 3 bisikletli çocuk gören vatandaşları endişelendirdi. Yaşı küçük çocukların hareket halinde olan tramvayın peşinden giderken bisikletleriyle ön kaldırdıkları ve tehlikeli manevralar yaptığı görüldü.

Muhtemel bir kaza yaşanmasından endişelenen çevredeki vatandaşlar çocukların düşüncesiz hareketlerine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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