Bolu’nun Gözdesine Ziyaretçi Akını, Adım Atacak Yer Kalmadı

Kısa süre önce yangın faciasıyla gündem olan Bolu’da kış aylarında ziyaretçilerin ilk duraklarından biri de Gölcük Tabiat Parkı oldu. Kar kalınlığının 12 kilometre olarak ölçüldüğü kentte, her yer buz tuttu.

Karlı havada gölde eğlenceli vakit geçirenler o anları fotoğraf ve video çekerek kaydetti.

Kaynak: DHA