Fenomen Dizi Final mi Oluyor? Reytinglerde Şoke Eden Düşüş

Başrollerini ünlü oyuncular Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay’ın paylaştığı, sezona büyük umutlarla başlayan dizi Can Borcu’nun düşen reyting sonrasında final yapacağı iddia edildi.

27 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan reyting sonuçları, bir diziye daha final ışığı yaktı. Sezona iddialı bir giriş yapan Can Borcu dizisinin, reytinglerde beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.

Yeni yayın döneminde pek çok dizi ekran yolculuğuna başlarken, hafta sonları da reyting rekabeti açısından oldukça yoğun geçiyor.

REYTİNGLER DÜŞTÜ

Cumartesi günü izleyicinin karşısına çıkan Gönül Dağı, Can Borcu ve MasterChef Türkiye arasındaki yarışta, özellikle Can Borcu'nun aldığı sonuçlar dikkat çekti.

Gönül Dağı, TOTAL kategorisinde gecenin en çok izlenen yapımı olurken, AB ve ABC1 gruplarında ise zirveye MasterChef Türkiye yerleşti.

FİNAL Mİ OLACAK?

26. bölümüyle ekranlara gelen Can Borcu, TOTAL'de 2.60, AB'de 1.31, ABC1'de ise 1.85 reyting alarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay’ın yer aldığı dizinin 28. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. İddialara ilişkin henüz yapım şirketinden ya da yayıncı kanaldan resmi bir açıklama gelmedi.

