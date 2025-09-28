Burcu Özberk Herkesin Konuştuğu Fotoğraf İçin Sessizliğini Bozdu: 'Kalbini Kıramam ama...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan, son olarak Prens dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerce bir hayranı ile çektirdiği fotoğraf ile gündem olmuştu.

Makyajsız objektiflere poz veren Özberk’in hayranın fotoğrafı “Sen fotoğraflarda daha güzeldin” notuyla paylaşmış, bu yorum sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Tepki toplayan yorum

"İNSAN ÜZÜLÜYOR"

Burcu Özberk, herkesin konuştuğu fotoğraf hakkında açıklama yaptı. Fotoğrafın çekildiği gün doktordan çıktığını belirten ünlü oyuncu “Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koyuyorum. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor” dedi.

Özberk, hayranının da olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini ifade etti.

DESTEK YAĞMIŞTI

Burcu Özberk’e fotoğraftaki yorum sonrasında sosyal mesyada “Bu nasıl bir görgüsüzlük?”, “Hem fotoğraf istiyor hem hakaret ediyor”, “Burcu Özberk her haliyle güzel”, “Kadın makyajsız diye aşkı bitmiş, inanılmaz” gibi yorumlarla destek yağmıştı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk’in Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu. Oyuncu daha sonra Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol aldı.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynadı. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde rol aldı. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.

