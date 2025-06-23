Burcu Özberk Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşa Etti! 'Şaka Gibi Ama Gerçek'

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"Güneşin Kızları", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde de dijital platformun popüler dizisi Prens'te kamera karşısına çıkıyor. Bir süre ekranlarda uzak kalarak yurt dışında yaşana ünlü oyuncu, artık Türkiye'ye kesin dönüş yapmış gibi görünüyor.

'ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK'

Ekranlardan uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sevenleriyle iletişimini koparmayan Burcu Özberk, son olarak sosyal medyada yaşadığı bir tacizi ifşa etti. Ünlü oyuncu, kendisine doğrudan mesaj atan bir şahsın "Daha kilo alma" dediğini takipçilerine duyurdu ve olaya tepki gösterdi.

Kilo aldığının farkında olduğunu söyleyen Burcu Özberk, "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim" ifadelerini kullanarak bu zorbalığa tepkisini dile getirdi.

'BELKİ HASTAYIM'

İnsanların başkalarının bedenleri hakkında saygısızca konuşmasının çok olağan hale geldiği sosyal medyada bu tarz yorumların artması dikkat çekerken, ünlü oyuncu "Allah korusun belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında…" sözlerine yer verdi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, yapılan yanlışa işaret ederek, "Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" diye sözlerini noktaladı. Burcu Özberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyadaki özellikle kadın kullanıcılar, bu zorbalık kültürünün son bulması gerektiğini ifade etti.