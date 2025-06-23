Muhteşem Düğünden Yeni Detay: Sibel Can'ın Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... İşte Son Hali

Sinan Engin'in kızı Elif Engin, iş insanı Ahmet Emin Ahlatcı ile Çorum'da görkemli bir düğünle evlendi. Törene birçok ünlü isim katılırken, Sibel Can ve Edis sahne aldı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Muhteşem Düğünden Yeni Detay: Sibel Can'ın Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... İşte Son Hali
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Sinan Engin'in kızı Elif Engin, iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum'da gerçekleşen muhteşem düğün törenine iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede sahne alan Sibel Can ve Edis, performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Muhteşem Düğünden Yeni Detay: Sibel Can'ın Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... İşte Son Hali - Resim : 1

Özellikle Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, siyah derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu.

Uzun süredir kameralardan uzak duran Melisa Ural, bu özel gecede ilk kez böyle dikkat çekici bir şekilde ortaya çıktı.

Muhteşem Düğünden Yeni Detay: Sibel Can'ın Kızı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... İşte Son Hali - Resim : 2

Sosyal medyada paylaştığı pozlar büyük beğeni toplarken, annesi Sibel Can da kalp emojisiyle kızına destek verdi. Gecenin sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa, şıklığı ve tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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