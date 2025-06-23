'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu

Spor yorumcusu Sinan Engin’in kızının Çorum’da yapılan düğününe spor, sanat camiası ve sosyetenin ünlü isimlerinin jetlerle gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Misafirleri, şahitleri ile herkesin konuştuğu düğüne akın eden jetler sonrası havaalanında yoğunluk oluştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Spor yorumcusu Sinan Engin ve eşi Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, nişanlısı iş insanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi.

'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu - Resim : 1

SPORUN YILDIZLARI ŞAHİT OLDU

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğüne Türkiye’nin dört bir yanından hem iş dünyası hem futbol hem de sosyetenin önemli isimleri akın etti. Çiftin nikah şahitleri spor camiasının en bilinen isimleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören oldu. 5 ismin bir araya gelmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu - Resim : 2

ÇORUM’DA JET TRAFİĞİ

Yılın düğünü olarak sosyal medyaya damga vuran düğüne gelen misafirlerin jetleri ise düğünden çok konuşulanlar arasında yer aldı. Çorum'da bulunan havaalanında jetlerin peş peşe sıralanması sonrasında yoğunluk oluştu.

'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu - Resim : 3

20’DEN FAZLA ÖZEL JET

Düğüne gelen davetlilerin Amasya Merzifon Havalimanı’na özel jetlerle iniş yapması sonrasında ortaya çıkan görüntü hayrete düşürdü. Hava Sosyal Medya hesabından paylaşılan bilgiye göre 20’den fazla özel jet havalimanına indi.

EDİS VE SİBEL CAN SAHNE ALDI

Geceye damgasını vuran isimlerden biri de sahne alan Sibel Can ve Edis oldu. Sanat camiasından konuklar arasında Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve daha birçok tanınmış isim yer aldı.

'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu - Resim : 4

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadıYılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadıMagazin

'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da BuluşacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çorum Sinan Engin
Son Güncelleme:
Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda TRT’nin Fenomen Dizisine Sürpriz Oyuncu
Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
'Alkollüydü, Ehliyetini Kaptırdı' Denmişti... Melisa Döngel'den İddialara Yanıt Melisa Döngel'den 'Ehliyet' İddialarına Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor
Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı