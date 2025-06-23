'Yılın Düğünü'nde Büyük Şok! Jet Sosyete Jetleriyle Çorum’a Damga Vurdu

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Spor yorumcusu Sinan Engin ve eşi Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, nişanlısı iş insanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi.

SPORUN YILDIZLARI ŞAHİT OLDU

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğüne Türkiye’nin dört bir yanından hem iş dünyası hem futbol hem de sosyetenin önemli isimleri akın etti. Çiftin nikah şahitleri spor camiasının en bilinen isimleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören oldu. 5 ismin bir araya gelmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇORUM’DA JET TRAFİĞİ

Yılın düğünü olarak sosyal medyaya damga vuran düğüne gelen misafirlerin jetleri ise düğünden çok konuşulanlar arasında yer aldı. Çorum'da bulunan havaalanında jetlerin peş peşe sıralanması sonrasında yoğunluk oluştu.

20’DEN FAZLA ÖZEL JET

Düğüne gelen davetlilerin Amasya Merzifon Havalimanı’na özel jetlerle iniş yapması sonrasında ortaya çıkan görüntü hayrete düşürdü. Hava Sosyal Medya hesabından paylaşılan bilgiye göre 20’den fazla özel jet havalimanına indi.

EDİS VE SİBEL CAN SAHNE ALDI

Geceye damgasını vuran isimlerden biri de sahne alan Sibel Can ve Edis oldu. Sanat camiasından konuklar arasında Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve daha birçok tanınmış isim yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi