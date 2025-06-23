'Alkollüydü, Ehliyetini Kaptırdı' Denmişti... Melisa Döngel'den İddialara Yanıt

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"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Kirli Sepeti" gibi dizilerde rol almasıyla tanınan ünlü oyuncu Melisa Döngel, son dönemde hakkında çıkan iddialara yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir açıklama yayımlayan ünlü oyuncu, hakkında yayılan "alkol problemi olduğu" iddialarına karşı sert çıktı.

Son olarak İstanbul'da yapılan bir trafik kontrolü uygulamasında aracı durdurulan Melisa Döngel'in, alkollü araç kullandığı ve bu sebeple ehliyetine el konulduğu iddia edildi. Daha önce de sokak ortasında kavga ettiği görüntüler kamuoyuyla paylaşılan Döngel'in alkol problemi olduğu haberleri yeniden yayılınca konuyla ilgili açıklamada bulundu.

'EHLİYETİM ALINMADI'

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini savunan 25 yaşındaki oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır" diyerek, bir trafik çevirme uygulamasına girdiğini ancak alkollü olduğu ve ehliyetinin alındığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Kendisinin trafik kurallarına uyan, trafikte alkol almayan sorumlu bir vatandaş olduğunu ifade eden Melisa Döngel, bu konularda çok hassasiyet gösteren bir insan olduğunu vurgulayarak açıklama yapma gereği hissettiğini aktardı. Döngel, açıklamasının sonunda basın mensuplarına hitap ederek, "Umarım tüm basın mensubu arkadaşlarım bu hassasiyetime önem gösterir ve gerekli düzeltmeleri yayınlar" ifadelerini kullandı.